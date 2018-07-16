Илона Маска попросили удалиться из интернета

Колумнист The Next Web Абхиманью Гошал (Abhimanyu Ghoshal) настоятельно посоветовал бизнесмену Илону Маску удалить аккаунт в Twitter. Об этом он написал на сайте издания.

Журналиста поразили последние твиты Маска, в которых тот назвал спасавшего детей в тайской пещере дайвера Верна Ансворта педофилом. По словам Гошала, миллиардер обладает деловой хваткой и имеет отличные способности для ведения бизнеса, однако плохо реагирует на критику и не умеет говорить с теми, кто указывает ему на недостатки. Колумнист также пишет, что твиты Маска «поощряют токсичное поведение его последователей».

Гошал уверен, что Маск может использовать свое влияние в Twitter для привлечения внимания к научно-техническим инновациям и побуждать людей экспериментировать с новыми идеями, однако часто использует соцсеть не по назначению.

«Когда вы используете эту платформу, чтобы обвинить кого-то в том, что он педофил, когда ему поставили невероятно сложную задачу по спасению детей в пещере, вы доказываете всему миру, что не способны вести учетную запись в Twitter как взрослый», — отметил журналист.

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В конце колонки Гошал попросил бизнесмена навсегда покинуть соцсеть или хотя бы передать аккаунт доверенному лицу. «Сначала это будет странно, но по мере того, как проходят дни и мир становится лучше, вы обнаружите, что это одно из самых умных ваших решений за последнее время», — заключил журналист.

Маск предлагал свою помощь по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Для этого он вместе с командой инженеров собрал мини-субмарину и привез ее к месту происшествия. Спасатель Верн Ансворт отказался от помощи миллиардера и заявил, что активное участие Маска — обычный пиар, поэтому он посоветовал бизнесмену «засунуть подлодку куда поглубже». В ответ Маск назвал дайвера педофилом.

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