Меган Маркл перестала соответствовать королевской семье

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы Дэвид Эмануэль поделился своим мнением о гардеробе жены принца Гарри. Об этом сообщает The Sun.

По его мнению, Меган Маркл необходимо «модернизировать» свой внешний вид, чтобы он больше соответствовал королевским стандартам. «Мы постоянно слышим в СМИ, что она должна носить то колготки, то одно, то другое. Но сейчас она оставляет свой след в истории и прекрасно с этим справляется», — отметил 65-летний модельер. Он также добавил, что ему импонирует элегантный и свежий стиль принцессы.

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Ранее в сентябре герцогиня Сассекская приехала с мужем на церемонию вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards в брючном костюме. Несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, Меган Маркл появилась в черном шелковом топе шведского дизайнера Deitas, расклешенных брюках и приталенном пиджаке одного из своих любимых брендов Altuzarra.

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