Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала с мужем на церемонию вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards в брючном костюме. Об этом сообщает The Sun.

Открытие ежегодного благотворительного вечера состоялось во вторник, 4 сентября, в Лондоне.

Фото: Jeff Spicer / Getty Images 1 /2

Несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, герцогиня Сассекская появилась в черном шелковом топе шведского дизайнера Deitas, расклешенных брюках и приталенном пиджаке одного из своих любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.

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В июле стало известно, что Принц Гарри не разрешает своей жене носить смокинг, как это делала его мать принцесса Диана. Тогда Меган Маркл встречалась с несколькими дизайнерами и стилистами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Ее супруг присутствовал при примерках и не одобрил один из предложенных вариантов — брючный костюм с галстуком-бабочкой.

В сентябре издание The Sun перечислило случаи, когда Меган Маркл пренебрегала правилами королевского дресс-кода. Одно из них — запрет на брючные костюмы — герцогиня нарушила во время официальной поездки в Дублин.

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