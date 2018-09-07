Назван простой способ защиты от приступов и инсультов

Специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV) — белок плазмы крови, чье содержание в организме увеличивается после приема пищи, — способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В новой работе ученые показали, что ApoA-IV является фактором, подавляющим активность тромбоцитов, которые играют ключевую роль в патологических процессах, затрагивающих сердечно-сосудистую систему.

Оказалось, что аполипопротеин блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa (интегрин αIIbβ3), участвующий в агрегации тромбоцитов. Последняя способствует свертыванию крови, но также может вызвать закупорку сосудов и тромбоз, которое является одной из основных причин болезней сердечно-сосудистой системы и связанной с ними смертности. ApoA-IV связывается с интегрином и не дает ему прикрепиться к фибриногену — белку-«мостику», который соединяет интегрины разных клеток друг с другом. Это уменьшает уровень агрегации тромбоцитов.

ApoA-IV облегчает кровоток почти сразу же после приема пищи, содержащей ненасыщенные жиры. Он наиболее активен ночью и наименее — утром. По словам ученых, это объясняет, почему приступы и инсульты часто случаются после пробуждения. Будущие исследования должны будут помочь разработать соответствующие методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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