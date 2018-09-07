Слоненок без хобота попал на видео

В южноафриканском Национальном парке Крюгера обнаружили слоненка без хобота. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Работники сафари-парка не могут сказать точно, как животное лишилось хобота. Вероятнее всего, его отгрыз какой-то хищник. Они предполагают, что это мог быть либо крокодил, либо лев. Также слоненок мог угодить хоботом в капкан.

Экологи сильно обеспокоены состоянием животного, так как его шансы на выживание в дикой природе крайне малы.

Слоны используют хобот, чтобы срывать фрукты с деревьев и щипать траву. Также с помощью него они пьют и моются и могут за один раз засосать семь литров воды. Хобот — одно из основных орудий в борьбе с хищниками. Орган необходим для общения: слоны обнимаются хоботами, гладят ими друг друга и утешают. Слонята также держатся им за хвост матери. Поэтому его потеря — одна из самых страшных вещей, что могут случиться со слоном.

Здоровый взрослый слон съедает в день от 90 до 270 килограммов еды и выпивает около 190 литров воды. Без хобота сделать это практически невозможно.

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