У связанного с «Новичком» советского химика-эмигранта нашли запущенный рак

Советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», заявил, что лечится от неизлечимой формы онкозаболевания. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

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«Врачи сообщили, что у меня рак простаты последней стадии. Начали лечить гормонной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам, и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до пятипроцентного уровня, с чем люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть, — пояснил он. — Настроение переменное, точно соответствующее гормонной терапии».

Мирзаянов эмигрировал в США в 1995 году, в настоящее время проживает в штате Нью-Джерси.

В марте начальник войск РХБЗ Минобороны России Игорь Кириллов рассказал, что нервно-паралитическое вещество системы «Новичок» можно создать на специальном оборудовании по формуле, опубликованной советским химиком в 2008 году в книге «Государственные секреты: хроники инсайдера».

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