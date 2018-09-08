Маск с косяком вызвал подозрение у ВВС США

ВВС США могут лишить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска доступа к гостайне из-за употребленного им в прямом эфире косяка с наркотиком. Об этом пишет The Verge.

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Уточняется, что военное ведомство изучает ситуацию, однако расследование пока не заведено. ВВС США обратили внимание на употребляющего наркотик Маска, поскольку его компания SpaceX осуществляет космические запуски по их заказу, и основатель компании имеет доступ к секретной информации.

7 сентября поведение Маска на 4 процента удешевило акции крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla.

Маск употребил марихуану и запил ее виски в прямом эфире подкаста Joe Rogan Experience. Он уточнил, что редко поступает так, поскольку это не приносит никакого эффекта. Также он сказал, что считает наркотик вредным для своей продуктивности.

В середине августа The New York Times Маск рассказал о сильном переутомлении из-за работы в последний год. Позднее то же издание со ссылкой на источники в совете директоров Tesla написало, что Маск время от времени употребляет рекреационные наркотики.

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