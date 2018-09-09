Названа причина наезда на пешеходов в Москве

Водитель, наехавший на группу пешеходов в Москве, сделал это умышленно. Таким образом он хотел отомстить после ссоры в кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

«По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре несколько мужчин поссорились между собой. Один из них обиделся, вышел на улицу, сел за руль машины и подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение. После этого он совершил наезд на них», — сказали в полиции.

Все участники инцидента — граждане Киргизии. Водитель, совершивший наезд, задержан и дает показания полиции. Пострадавшие госпитализированы, их число уточняется.

Ранее источники сообщали, что в происшествии пострадали не менее девяти человек.

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