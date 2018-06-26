Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео

URA.RU / ВКонтакте

На Урале внедорожник въехал в толпу, в результате несколько человек пострадали. Момент аварии попал на видео, которое во вторник, 26 июня, публикует Ura.ru.

Как сообщает издание, авария произошла в городе Полевской Свердловской области, возле одного из пивных магазинов. Водитель собирался припарковаться возле здания, но вместо этого наехал на людей, стоявших у крыльца. По разным данным, пострадали от четырех до шести человек, две женщины были доставлены в больницу. По словам очевидцев, от трагедии людей спасла плохая дорога — из-за ям водитель ехал на небольшой скорости.

Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, водитель внедорожника был пьян и просто перепутал педали тормоза и газа. Ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

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