КНДР обошлась без баллистических ракет

На параде, приуроченном к 70-летию основания КНДР, не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты. Празднование прошло в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне. Об этом заявило NDTV.

На военный парад пригласили группу международных журналистов, лидер страны — Ким Чен Ын — присутствовал на трибуне, но не выступал с речью. Мимо трибун прошли подразделения всех видов вооруженных сил КНДР. По информации ТАСС, в нем приняли участие более 10 тысяч военных.

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В начале сентября агентство Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, объявило о том, что КНДР скорее всего не будет демонстрировать баллистические ракеты на военном параде.

На снимках от 22 августа были видны лишь танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ракеты и ракетные пусковые установки.

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