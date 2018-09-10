Трамп продлил введенное после терактов 11 сентября чрезвычайное положение в США

Режим чрезвычайного положения в США, введенный после терактов 11 сентября 2001 года, продлен еще на один год. Указ об этом подписал президент Дональд Трамп, сообщается в понедельник, 10 сентября, на сайте Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года», — поясняется в тексте заявления.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

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