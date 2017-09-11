Трамп почтил минутой молчания память жертв терактов 11 сентября

Видео: C-SPAN / YouTube

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей приняли участие в траурной церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Видео опубликовано на YouTube-канале C-SPAN. Американский лидер с женой почтили память погибших минутой молчания. Ранее Трамп объявил в стране период с 8 по 10 сентября днями поминовения и молитвы в связи с наступающей годовщиной терактов. «Я призываю народ США в эти дни молиться, посещать поминальные службы, а также прийти к мемориалам. Кроме того, я приглашаю людей со всего мира принять участие в этих днях поминовения», — говорилось в специальном сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.