Обвиненный в коррупции политик потребовал вернуть конфискованные миллионы

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, обвиненный в коррупции, потребовал вернуть конфискованные полицией 116,7 миллионов ринггит (более 28 миллионов долларов). Об этом сообщает The Straits Times.

По заявлению политика, большая часть конфискованных средств принадлежала не ему, а ранее правившей Объединенной малайской национальной организации (ОМНО). Наджиб заявил, что с момента конфискации прошло уж более трех месяцев, однако обвинений в связи с этим выдвинуто не было, поэтому деньги должны быть возвращены.

Он также пояснил, что для главы ОМНО является нормальным хранить у себя часть денег, принадлежащих партии, в том числе, пожертвования.

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В июне во время обысков полиция обнаружила у Разака ценности на 273 миллиона долларов. Среди изъятого из помещений, принадлежащих семье экс-главы правительства, — украшения, аксессуары, наличные деньги а также документы, относящиеся к скандалу с фондом 1MDB.

Разак занимал пост премьер-министра Малайзии с 3 апреля 2009 года. Он потерял его во время выборов в мае 2018-го, что связывают именно с обвинениями в коррупции. После поражения на выборах Разака и его жену несколько раз допрашивали, сейчас им запрещен выезд из страны.

1MDB был создан в 2009 году для финансирования инфраструктурных проектов в Малайзии. В 2015 году вокруг него разгорелся скандал: выяснилось, что из фонда вывели около 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, он набрал долгов на 11 миллиардов долларов. Разака, который возглавлял консультационный совет 1MDB, обвинили в хищении 700 миллионов долларов. Антикоррупционная комиссия страны в итоге оправдала его.

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