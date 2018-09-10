Катающиеся по тротуарам мажоры пристыдили последователей за «крайний перебор»

majorka_777_ / Instagram

Столичные мажоры, развлекающиеся нарушением правил дорожного движения и, в частности, катанием по тротуарам, сделали замечание последователям из Челябинска. Видео, на котором уральцы на машине ВАЗ распугивают прохожих, опубликовано на странице Majorka_777 в Instagram.

«Мы, конечно, все понимаем, сами делаем подобное, нарушаем, но это уже крайний перебор, — говорится в подписи к ролику. —Люди кое-как успевают отпрыгнуть от машины, а ведь в случае чего, эта девятка и затормозить не сможет».

На записи видно, что среди тех, кого напугали лихачи, была женщина с маленьким ребенком в коляске.

Руководство сообщества мажоров попросило принять меры к привлечению челябинцев к ответственности.

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