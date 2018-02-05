Мажоры вопреки сугробам устроили заезд по встречке московской набережной

majorka_777_ / Instagram

В сети появилось видео с автомобилем, рассекающим по заснеженной встречной полосе в центре Москвы. Ролик опубликован в сообществе majorka_777 в Instagram.

На кадрах видно, как лихачи едут по встречной полосе набережной Тараса Шевченко, неоднократно создавая аварийные ситуации. Когда навстречу им выехал белый Lexus, оператор убрал камеру, чтобы ее не увидел водитель элитного внедорожника, что вызвало насмешки в комментариях к ролику.

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