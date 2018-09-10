Rado открыл в Москве бутик в коричневых тонах

Швейцарский часовой бренд Rado открыл на московской пешеходной улице Никольская собственный монобрендовый бутик. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пространство площадью 46 квадратных метров оформлено в традиционном для бренда лаконичном стиле: сдержанные шоколадно-коричневые тона отделки, бронзовые элементы декора, светлый пол и контрастирующие с ним черные глянцевые поверхности стендов.

Фото: Rado 1 /4

В новом магазине представлены все коллекции марки, включая эксклюзивную линию True Design, созданную совместно с дизайнерами из разных стран, линию True Star Sign, которую составили двенадцать моделей часов, украшенных знаками зодиака, и часы в корпусах и на браслетах из фирменной цветной керамики. Сейчас в нее входят модели семи разных цветов из разных коллекций бренда.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. Летом 2018 года бренд Rado представил новую модель True Open Heart Automatic. Новые часы из коллекции True, перевыпущенной в 2015 году, оснащены автоматическим механизмом, заключенным в керамический корпус конструкции моноблок, и снабжены браслетом из высокотехнологичной керамики. Циферблат с прорезями геометрических форм открывает движущиеся детали механизма.

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