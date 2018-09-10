Путин распек министра за нерасторопность

Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину выяснить, по какой причине ведомство не выделило деньги на производство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином. Речь об этом зашла во время заседания президиума Госсовета по реализации стратегических задач в целях опережающего развития региона, переговоры транслировались в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Зампред правительства Юрий Трутнев уточнил, что средства в госбюджете на эти нужды были найдены, однако предложения по перераспределению средств в Минэкономразвития его не поддержали. «Министр здесь сидит, может попросить его все-таки поддержать предложение?» — поинтересовался он.

Путин согласился и спросил Орешкина в чем проблема. Министр оказался не в курсе и пообещал разобраться. «Но вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы», — сказал президент и потребовал все выяснить и доложить.

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Ранее 10 сентября во время заседания Путин объявил о том, что жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату. Также он заверил, что власти продолжат принимать меры для доступности авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Президент отметил, что граждане уже почувствовали положительные изменения в этой области.

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