Путин поручил обеспечить достойные зарплаты на Дальнем Востоке

Жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по реализации стратегических задач в целях опережающего развития региона. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 10 сентября.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную заработную плату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считая бы проблемой большие расстояния», — сказал глава государства.

Он также заверил, что власти продолжат принимать меры для доступности авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Президент отметил, что граждане уже почувствовали положительные изменения в этой области.

10 сентября Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет ряд международных переговоров. Ожидается, что президент пробудет в Приморском крае два дня.

В первый день визита запланированы переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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