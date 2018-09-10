Россиян оставят без поваренной соли

В 2019 году с полок российских магазинов исчезнет поваренная соль, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз». В соответствии с ГОСТом ее заменит пищевая.

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Изменения в ГОСТе вступили в силу 1 сентября. Производители уже не могут выпускать соль под старым названием, но в ближайшие месяцы будут распродавать остатки старой продукции.

Изменения связаны с тем, что производимая в настоящее время соль фактически не является поваренной — соответствующий технологический процесс применяется при производстве выварочной соли. Наименование до сих пор употреблялось по традиции.

По словам собеседников издания в «Руспродсоюзе», изменения не повлияют на цену соли. Упаковка закупается с определенной периодичностью, и новый ГОСТ уже был заложен в бюджеты большинства компаний. Также им не придется тратиться на новый дизайн — с упаковки исчезнет лишь одно слово.

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