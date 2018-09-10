Машинист поезда закрыл двери прямо перед инвалидом и уехал

Жительница Великобритании пожаловалась на транспортную компанию Greater Anglia после того, как поезд закрыл двери и уехал, когда она ждала помощи для посадки на перроне. Видео, на котором видно, как поезд покидает вокзал без девушки, опубликовано в ее Twitter.

Холли Брукс (Hollie Brooks) рассказала, что обратилась к сотруднику вокзала с просьбой предоставить ей пандус для погрузки на инвалидной коляске. По ее словам, о том, что ей была необходима помощь при посадке, оповестили сразу несколько человек.

Пандус не предоставляли достаточно долгое время. В какой-то момент двери поезда закрылись и он тронулся. Брукс призналась, что в этот момент испытала паническую атаку.

Пассажиры, путешествующие с инвалидными креслами, обязаны заранее предупреждать транспортную компанию, что и сделала британка. Тем не менее, платформа, с которой должен был отправляться ее поезд, поменялась, и необходимый пандус не сумели доставить вовремя. По данным The Mirror, представитель Greater Anglia захотел связаться с девушкой, чтобы лично извиниться.

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