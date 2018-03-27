Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест

Австралиец Скотт Дулан (Scott Doolan) стал первым инвалидом-колясочником, сумевшим добраться до базового лагеря Эвереста без посторонней помощи. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мужчина начал восхождение к базовому лагерю альпинистов, расположенному на высоте 5,3 тысячи метров, 14 марта. Дулан потратил на него десять дней, чуть больше, чем тратят на него здоровые спортсмены. Он передвигался на инвалидной коляске, а там, где она не могла проехать, шел на руках, поддерживаемый компаньоном.

За время восхождения Дулан сменил пять пар перчаток. На седьмой день одно из колес его инвалидной коляски сломалось. «Я был в отчаянии: сидел на скале и думал, что же мне теперь делать».

Материалы по теме «Это как русская рулетка: смертельный риск за 32 доллара» Сын первого покорителя Эвереста о непростой жизни горных проводников и плохих туристах

Дулан отметил, что ему была неприятна реакция встречавших его в лагере альпинистов:«Было сложно дышать, потому что я шел на руках, но я помню, что смотрел вверх и видел толпу в двадцать человек. Как только я добрался, они все начали меня подбадривать, и это было чертовски унизительно».

Он начал готовиться к восхождению за восемь месяцев, каждый день устраивал кардиотренировки и тренировал верхнюю часть тела, дважды в неделю занимался на скалодроме и некоторое время прожил в Голубых горах. Тем не менее, по его словам, «все оказалось на сто процентов сложнее, чем я ожидал».

В воскресенье 25 марта его на вертолете перевезли в госпиталь Катманду, так как у него случился маршевый перелом копчика.

Дулан сломал позвоночник в 17 лет, когда попал в аварию на мотоцикле. С тех пор всю его нижнюю половину тела парализовало.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!