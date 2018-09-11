Выявлены сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной

Ученые проекта SETI обнаружили новые радиосигналы, поступающие от источника быстрых радиовсплесков FRB 121102. Анализ данных, полученных телескопом «Грин-Бэнк», проводила сверхточная нейронная сеть в рамках проекта Breakthrough Listen. Об этом сообщает издание Science Alert.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Некоторые ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Однако самое загадочное явление — повторяющиеся быстрые радиоимпульсы, которые испускают такие источники, как FRB 121102. Этот объект располагается в карликовой галактике в трех миллиардах световых лет от Земли.

В августе 2017 года американские астрономы с помощью радиотелескопа Green Bank Telescope (GBT) в штате Вирджиния зарегистрировали 15 сигналов с частотой 5-8 гигагерц, исходящие от FRB 121102. Известно, что он также испускал радиоимпульсы в 2012 и 2015 годах.

В новом исследовании астрономы использовали технологии глубокого обучения для анализа 400 терабайт данных, полученных GBT 26 августа 2017 года в течение пяти часов «прослушивания». Нейронная сеть распознала 72 новых сигнала, в результате чего общее число радиовсплесков FRB 121102 оказалось равным 300. При этом ученые не обнаружили закономерности (паттерна) в радиосигналах, по крайне мере, если промежутки между ними были дольше 10 миллисекунд. По словам исследователей, наличие паттерна могло бы помочь установить природу объекта, поэтому необходимо продолжить исследования.

Предполагается, что FRB 121102 — сверхмассивная черная дыра, превышающая массу Солнца в 10-100 миллионов раз и порождающая мощное магнитное поле. Тогда непосредственным источником вспышек может быть нейтронная звезда или плазма, находящаяся под влиянием дыры. Другое объяснение заключается в том, что FRB 121102 является намагниченным плерионом — туманностью, подпитываемой звездным ветром от пульсара.

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