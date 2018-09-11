Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон подтвердили свой роман

Американская актриса Эшли Бенсон подтвердила, что находится в отношениях с британской актрисой Карой Делевинь. Об этом она написала в Instagram.

Делевинь опубликовала фотографию с международного кинофестиваля в Торонто, на котором она представляла фильм «Ее запах». В картине также снялась Бенсон.

«Моя», — написала Бенсон в комментариях под снимком.

Слухи о романе между актрисами появились в августе. Тогда в сети были опубликованы снимки, на которых девушки обнимались и целовались. Поклонники также заметили, что Бенсон носит колье с инициалами Делевинь. Однако они никогда не говорили об отношениях публично.

Эшли Бенсон наиболее известна по ролям в сериалах «Дни нашей жизни» и «Милые обманщицы». Она также снялась в фильме «Отвязные каникулы».

Кара Делевинь исполнила роли в картинах «Отряд самоубийц», «Тюльпанная лихорадка» и «Валериан и город тысячи планет».

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