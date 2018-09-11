Смеющиеся рыбаки умертвили сотню дельфинов на Фарерских островах

На Фарерских островах (входят в состав Королевства Дании) рыбаки убили около сотни белобоких и черных дельфинов. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят 11 сентября в деревне Хвалвик на острове Стреймой сотрудниками благотворительной организацией Sea Shepherd, занимающейся охраной морских животных. Законы региона не запрещают убийство животных, но предписывают осуществлять его специальным инструментом, чтобы не причинять жертвам излишних страданий. На видео же рыболовы пользуются обычными ножами.

Каждое лето на Фарерских островах убивают около 800 белобоких и черных дельфинов. Эта охота была одиннадцатой по счету в этом сезоне. Рыбаки со смехом закалывали дельфинов, отчего вода мгновенно становилась красной.

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Зоозащитники выступают против убийства животных, считая его жестокой практикой. Местное правительство уверяет, что это необходимо, чтобы обеспечивать едой все 18 островов архипелага, на которых мало плодородных полей.

«Охота на китов — неотъемлемая часть жизни Фарерских островов и необходима для выживания местных жителей. Чтобы добыть любое мясо, приходится убивать животных. Несомненно, для людей, не видевших охоты и бойни, это покажется кровавым зрелищем», — заявил журналистам представитель правительства. Он отметил, что проведение охоты тщательно регулируется.

Фарерские острова — единственное место на планете, где ведется коммерческая охота на атлантических белобоких дельфинов и черных дельфинов (гринд). Большинство фарерцев считают промысел гринд важной частью своей культуры и истории.

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