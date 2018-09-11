Интернет и СМИ
 
Последние новости
Помощника Путина спросили о сдавшем «отравителей Скрипалей» российском дипломате
Определена марка часов главы Росгвардии
Названа причина нового глобального кризиса
Российским любителям азартных игр усложнят жизнь
Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха 
Собака спасла американца от 50 лет тюрьмы
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
На Украине предрекли России «дворцовый переворот» олигархов
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Новости партнеров

Tesla взломали за две секунды

Перейти в «Мою Ленту»
COSIC - Computer Security and Industrial Cryptography / YouTube

Бельгийские исследователи из Левенского католического университета нашли способ взломать автомобиль Tesla Model S всего за две секунды. Об этом сообщает The Wired.

Взлом электрокара происходит при помощи клонирования брелка от автомобиля Tesla, который после нажатия посылает электрокару по беспроводному соединению криптографический код, чтобы разблокировать двери и запустить двигатель.

По словам ученых, для проникновения в автомобиль хакерам понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 долларов (около 42 тысяч рублей). В их число входят радиодонглы Yard Stick One и Proxmark, мини-компьютер Raspberry Pi, жесткий диск и несколько аккумуляторов.

Исследователи сообщили об уязвимости еще в 2017 году. Тогда представители Tesla поблагодарили экспертов и выплатили им 10 тысяч долларов, однако компания не исправляла уязвимость до июня 2018 года.

«Основываясь на исследованиях, представленных этой группой, мы работали с нашим поставщиком, чтобы сделать наши брелки более безопасными, внедряя более надежную криптографию для Model S», — заявили в компании Илона Маска. Они также отметили, что клиенты, купившие автомобиль до июня 2018 года, получат обновление безопасности.

Ранее акции Tesla подешевели на четыре процента после того, как основатель компании Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире развлекательного шоу Джо Рогана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hackers can steal a Tesla Model S in seconds by cloning its key fob
Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире
Россияне бросились скупать Tesla
Tesla отзовет более 120 тысяч электромобилей из-за ржавых болтов
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

Гони деньги и молчи

Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
11:40Сегодня

Бомж ворвался в радиостудию и расцеловал ведущую

14:03Сегодня

Дуэль главы Росгвардии и Навального окрестили «боем года»

12:19Сегодня

В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

Интернет и СМИ00:0129 августа

«Мы никогда не будем смешнее русских»

Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
10:28Сегодня

Высмеявший истерику Серены Уильямс художник объяснился

13:59 8 сентября

Ургант высмеял нажившегося на москвичах Тони Роббинса

06:01Сегодня

Сотни незнакомок помогли студенту обрести случайно потерянную возлюбленную

Интернет и СМИ00:0531 августа

Второе лицо

Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
08:03Сегодня

На картах Google обнаружили неожиданное послание

17:28 7 сентября

В странах бывшего СССР разозлились на серп и молот в интернете

17:1210 сентября

Боровшаяся с раком популярная Instagram-модель умерла

Россия
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Россияне отдали голоса. Что надо знать о выборах
Прежний мэр столицы и самый молодой губернатор в истории
Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха
Российским любителям азартных игр усложнят жизнь
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Я просто дерусь. Мне другого не надо»
Россияне бьют друг друга ради денег, славы и хоть какого-то будущего
Все материалы
Мир
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
12-летний американский школьник пытался застрелить учительницу
Женщина-полицейский объяснила убийство чернокожего в его доме
Усиление России в Африке застало Запад врасплох
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Грузин решил стать президентом с помощью порносайта
Бывший министр Грузии обвинил США в секретных опытах над людьми
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Бежавшего из ЛНР экс-главу республики нашли в московском ресторане
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом
Пенсионеров задумали превратить в бизнесменов
В Tele2 предложили экспериментальный путь развития для Дальнего Востока
Россиянам посоветовали избавиться от долларов
Все материалы
Силовые структуры
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Ювенальный тупик
Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
Пойман обокравший Шакиру и Жерара Пике вор в законе
Задержан изуродовавший трех девушек «кислотный» маньяк
ФСБ создала новый киберотряд
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Pokemon Go вышла в России спустя два года
«МиГ» создаст ударный малозаметный «Скат»
Назван простой способ снизить давление и продлить жизнь
В США посмеялись над разгильдяйством российских военных
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Российский спорт откликнулся на перспективу боя главы Росгвардии с Навальным
Судьи захотели бойкотировать матчи Серены Уильямс
Еще один боец UFC выступил против Тимати и Егора Крида
Тимати разочаровался в Нурмагомедове
Нурмагомедов в резкой форме ответил Тимати и Егору Криду
Артем Дзюба стал «Человеком года» по версии GQ
Все материалы
Культура
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Самый гуманный суд
Кто победил и кто заслужил победить на Венецианском фестивале
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов
Шнуров объяснил скандальный клип Киркорова и Баскова «духом постмодернизма»
Никита Михалков оказался на операционном столе из-за «малоприятной травмы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Бомж ворвался в радиостудию и расцеловал ведущую
Дуэль главы Росгвардии и Навального окрестили «боем года»
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Высмеявший истерику Серены Уильямс художник объяснился
Сотни незнакомок помогли студенту обрести случайно потерянную возлюбленную
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Виктория Бекхэм раздвинула ноги ради бизнеса
Rado открыл в Москве бутик в коричневых тонах
В России из нового iPhone сделают оберег
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Степи и жара — сущий ад»
Москвич обошел пешком весь Крым. Что он преодолел?
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
В московском аэропорту нашли 20 змей
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Россиянам покажут искусство Катара
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута
Брошенная невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха
Вырастившая огромную опухоль женщина полгода терпела одышку из-за боязни врачей
Селяне вырвали подростка из пасти крокодила
Все материалы
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
Названы российские цены на новый Kia Cerato
«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Все материалы
Дом
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Правительство обеспокоилось ростом ипотечных ставок
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита
Все материалы