Грабители вломились в дом певца Владимира Кузьмина и вынесли 10 миллионов

Народного артиста России Владимира Кузьмина ограбили на 10 миллионов рублей. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

Ограбление произошло в Солнечногорском районе Подмосковья. Преступники ворвались в дом певца и, угрожая находившемуся там рабочему физической расправой, заставили его открыть сейф. Они похитили деньги, которые были завернуты в пакет.

Музыкант находится в поездке в США. Рабочий, которого он оставил присматривать за домом, уже сообщил Кузьмину о случившемся по телефону.

Кузьмин попросил своего друга Александра Клопова проверить данные. Тот, удостоверившись в правдивости слов рабочего, обратился в полицию. Певец собирается вернуться в Россию в ближайшее время.

Владимир Кузьмин — один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!