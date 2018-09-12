Изгнанный из студии НТВ украинец ответил обматерившему его телеведущему

Глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко прокомментировал поступок ведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина, со скандалом выгнавшего его из студии. О своем отношении к ситуации он рассказал каналу «360».

По его словам, он отнесся к инциденту спокойно, поскольку «знает, с кем имеет дело». «Ничего нового нет, правду слышать не хотят», — сказал украинский политолог.

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«С точки зрения воспитанного человека, я не говорю даже журналиста, просто уважающего себя, мне трудно комментировать», — подчеркнул Жовниренко.

Он отметил, что продолжит посещать российские политические ток-шоу, поскольку ходит на них ради «адекватных, не зомбированных людей», находящихся по ту сторону экрана. «Я знаю, что их меньшинство в России, но они ее будущее», — заключил политолог.

Норкин отказался комментировать перепалку.

Ведущий потребовал от Жовниренко удалиться из студии, когда тот его перебил. За гостя вступились другие приглашенные эксперты, замечая, что украинец имеет право высказаться. Ведущий ответил отрицательно и потребовал выключить гостю микрофон. Когда Жовниренко продолжил говорить, Норкин снова попросил его покинуть студию. Уходя, украинец заявил, что «правда восторжествует» и «Россия воспрянет ото сна», в ответ на что ведущий назвал его клоуном. Когда эксперт покинул студию, Норкин несколько раз нецензурно высказался в его адрес, заявив, что не может «дать ему ***» [сильно побить] только из-за того, что Жовниренко старше него.

Телеведущий не первый раз резко обходится с украинскими политологами в «Месте встречи». В сентябре 2016 года Норкин повздорил с Сергеем Запорожским и вытолкал гостя из студии, заявив, что не потерпит подобного от «всякого барана», поскольку работает в журналистике уже 26 лет.

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