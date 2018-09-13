Первый итальянский бордель с секс-куклами внезапно закрыли

Первый в Италии бордель с секс-куклами, открывшийся в начале сентября, оперативно закрыли. Об этом сообщает The Daily Mail.

С момента официального открытия заведения прошло девять дней. К учредителям наведалась полиция, провела рейд, после чего было принято решение прекратить функционирование борделя.

По данным издания, владельцев заведения уличили в нарушении итальянских законов, касающихся аренды жилья. Кроме того, проверке подверглись куклы: местные органы здравоохранения захотели удостовериться, что предлагаемый товар тщательно обрабатывается после каждого использования.

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В Италии бордели с обычными проститутками находятся вне закона, и подобное заведение — первое в своем роде. Оно открылось 3 сентября, и его создатели рассказывали журналистам, что комнаты с куклами оказались быстро забронированы клиентами сразу на несколько недель вперед.

В арсенале заведения — дорогостоящие куклы, стоимость каждой составляет около двух тысяч евро (около 160 тысяч рублей). После сеанса с клиентом их очищают в течение двух часов.

В самом борделе восемь специальных номеров, каждый из которых оборудован кроватью, ванной комнатой и телеэкраном, на котором показывается порно.

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