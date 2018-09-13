Известный академик умерла в прямом эфире телешоу

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Известный профессор и общественный деятель из Индии Рита Джитендра (Rita Jitendra) умерла от сердечного приступа во время прямого эфира местного утреннего шоу Good Morning J&K. Об этом сообщает The Sun.

По словам ведущего передачи Захида Муктара (Zahid Muktar), 86-летняя женщина рассказывала авторам программы о жизни и «выглядела абсолютно нормально». Внезапно Джитендра перестала разговаривать и начала икать. Затем профессор потеряла сознание.

Эфир быстро прервали, а сотрудники телестудии попытались привести женщину в чувство, однако им не удалось это сделать. Тогда продюсеры отвезли Джитендру в больницу: врачи ничего не смогли предпринять и констатировали смерть от сердечного приступа.

По словам авторов телешоу, незадолго до прямого эфира женщина рассказала, что хочет умереть на работе, как и бывший президент Индии Абдул Калам, который в 2015 году скончался во время лекции в местном университете.

В конце августа журналистка Дарья Козлова упала в обморок во время интервью с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Речь девушки начала замедляться, а затем она начала падать, однако в этот момент оператор прервал съемку.

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