На популярном у россиян курорте произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в популярном у россиян курортном городе Анталья в Турции. Об этом сообщает Daily Mail.

Эпицентр подземных толчков находился на побережье в районе Кемера и, по словам очевидцев, которые оставили комментарии на сайте Last Quake, во время стихийного бедствия чувствовалось, как трясутся здания.

«Здания сильно тряслись в течение длительного периода. Это было безумно страшно», — писали одни. «Я лежала в кровати и внезапно ощутила, как она начала двигаться, а затем в зеркале я увидела, как двигаюсь вместе с ней», — поделилась женщина, которая находилась на последнем этаже отеля в момент землетрясения.

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Ранее, в июле, полутораметровое цунами обрушилось на пляжи островов Майорка и Менорка в Испании. В результате стихийного бедствия многие бары и террасы оказались затопленными, прибрежные дороги покрыты водой. Также на видео попали местные жители, которые пытаются спасти свои лодки.

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