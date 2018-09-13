На Ставрополье тюремщики перепутали документы и отпустили заключенного

В Кочубеевском районе Ставропольского края сотрудники ФСИН перепутали документы и отпустили заключенного. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

В августе суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных, отбывающего наказание за кражи в колонии №2 по Ставропольскому краю, о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Однако при оформлении документов сотрудники ФСИН включили осужденного в список тех, кому суд заменил меру наказания в виде лишения свободы на исправительные работы.

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В результате заключенному выдали документы об освобождении, и он покинул исправительное учреждение. Через несколько дней ошибка была обнаружена, мужчину снова задержали и вернули в колонию.

СК завел дело по статье «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

3 сентября стало известно о заказе ФСИН нового вида видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний, которые они не смогут отключать. В перспективе ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдения всех помещений в колониях и СИЗО, где находится спецконтингент.

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