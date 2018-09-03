За тюремщиками начнется тотальная слежка для защиты заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заказала новый вид видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний, которые они не смогут отключать. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора ведомства Валерий Максименко в понедельник, 3 сентября.

«Теперь вот, видеорегистраторы, которые должны применяться при контакте с заключенными во всех СИЗО и исправительных учреждениях, будут новой модели — человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи», — сказал он.

По его словам, сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера специального отдела, который будет создан при каждом учреждении, уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день будет записываться. Запись будет переноситься на сервер и храниться достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств — бессрочно.

Из них технически будет невозможно вытащить флеш-карту, что-то переписать или подредактировать. ФСИН уже договорилась о поставках новых видеорегистраторов.

Максименко заверил, что до конца года будет создана система, которая сделает невозможным отключение камер видеонаблюдения или вмешательство в базу хранения видеозаписей не только сотрудниками учреждений, но и руководителями региональных управлений ФСИН. А в перспективе ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдением всех помещений в колониях и СИЗО, где находится спецконтингент.

ФСИН приступила к разработке нового комплекса мер по защите заключенных в колониях и СИЗО от неправомерных действий сотрудников после ЧП в ярославской колонии. Правозащитники обнародовали видео избиения заключенного Евгения Макарова, после чего 18 сотрудников колонии были уволены, часть из них стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.

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