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В Татарстане двоих тюремщиков задержали за избиение осужденного

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Правоохранительные органы задержали двух сотрудников исправительной колонии в Татарстане, подозреваемых в избиении осужденного. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«По предварительной версии, в августе 2018 года в городе Казани сотрудники исправительной колонии №18 (ИК-18) избили одного из осужденных, причинив телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков», — говорится в сообщении.

27 августа по подозрению в совершении преступления были задержаны оперативные сотрудники ИК-18 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 30-летние Ленар Гаязов и Андрей Семенов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Подозреваемым предъявлено обвинение, но свою вину они не признали. Суд по ходатайству следователя отправил обоих под домашний арест. В ближайшее время следователь намерен просить суд сменить меру пресечения на заключение под стражу.

«В ходе следствия установлен еще один факт избиения осужденных. Так, в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных. По данному факту также возбуждено уголовное дело», — отмечают в СКР.

30 августа стало известно, что трое заключенных белгородской ИК-7 пожаловались на постоянные пытки со стороны сотрудников ФСИН.

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