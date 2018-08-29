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По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще двоих тюремщиков

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Двое сотрудников исправительной колонии №8 (ИК-8), расположенной в Ярославской области, задержаны по подозрению в применении насилия к лицам, отбывающим наказание. Об этом в среду, 29 августа, сообщает Следственный комитет России (СКР).

«Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники [ИК-1 и ИК-8] наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками», — говорится в сообщении.

По подозрению в преступлении задержаны двое сотрудников ИК-8, Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

24 августа сообщалось, что СКР возбудил второе уголовное дело в связи с избиением заключенных в ярославской ИК-1.

20 июля в прессе было опубликовано видео пыток заключенного ИК-1 Макарова. На кадрах — 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

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