Тюремщики передали следователям 42 видео издевательств над заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала следственным органам 42 материала по случаям превышения полномочий сотрудниками колоний, унижающими достоинство заключенных. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы тюремного ведомства генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко в понедельник, 3 сентября.

По его словам, после скандала с избиением заключенного в ярославской колонии было дано поручение проверить факты применения силы и спецсредств во всех территориальных органах за год.

«В Москву из территориальных органов пришли ответы, что нарушений не выявлено. Мы решили это перепроверить. В те территориальные органы, по которым у нас была информация, что там могли нарушаться права заключенных, были направлены комиссии. В 42 случаях нарушения подтвердились, были выявлены видеозаписи и другие материалы, которые свидетельствовали о том, что наши сотрудники вели себя как минимум ненадлежащим образом», — отметил Максименко.

Он указал, что 42 материала «по случаям недостойного поведения сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных» собраны за последние две недели и переданы в следственные органы.

Максименко отметил, что все, кто фигурировал в новой ярославской видеозаписи, будут уволены, как и те, кто запечатлен на других записях, которые были выявлены.

10 августа стало известно, что участвовавшие в избиении заключенного Евгения Макарова сотрудники ярославской исправительной колонии №1 дали показания против своего начальства. По их словам, указание провести «воспитательную работу» с осужденным они получили от тогдашнего исполняющего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. Для подтверждения выполнения его указаний тюремщики сделали видеозапись пыток, публикация которой и вызвала впоследствии скандал.

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