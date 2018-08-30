В бурятской колонии «пошутили» насчет камеры для пыток

Уполномоченной по правам человека в республике Бурятия Юлии Жамбаловой в ходе внепланового посещения исправительной колонии №2 (Южлаг) показали камеру для пыток. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в четверг, 30 августа.

Именно так сотрудник колонии объяснил назначение пустующей камеры в Едином помещении камерного типа (ЕПКТ). Там содержатся злостные нарушители из этого учреждения, а также из ИК-1 и ИК-8.

Омбудсмену не удалось уточнить подробности о «пыточной камере» у того же сотрудника, поскольку он по неизвестным причинам больше не участвовал в обходе колонии. Заместитель начальника ИК сообщил, что, возможно, он был в отпуске в тот момент. «Иные присутствующие сотрудники выразили мнение о шутливом характере заявления о наличии камеры для пыток», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уполномоченный по правам человека направила в прокуратуру и региональное управление ФСИН запрос о проведении проверки в ИК.

Содержание осужденных в ЕПКТ приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение шести месяцев.

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