В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД

Увольнение из польского МИД выпускников МГИМО — давняя практика, заявил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. По его словам, в Варшаве это считают очевидным, и, скорее всего, так продолжится и в будущем. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИД. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.

Он отметил, что СМИ передают эту информацию как новость, хотя она давно уже не является новостью. «Мне кажется, (...) это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены», — отметил Марчиняк.

10 сентября глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович сообщил, что выпускники Московского государственного института международных отношений были уволены из МИД. По его словам, высший кадровый состав министерства изменен почти на 100 процентов. «На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом сейчас нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО», — сказал он.

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