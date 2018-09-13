Американец убил пять человек и покончил с собой

Жертвами стрельбы в городе Бэйкерсфилд в штате Калифорния стали по меньшей мере пять человек, сообщает ABC News. Подозреваемый не смог сбежать от полицейских и покончил с собой.

Инцидент произошел вечером 12 сентября. Мужчина и его жена приехали в офис транспортной компании, где у них завязался конфликт с другими посетителями. В ходе ссоры подозреваемый застрелил двух человек, включая свою жену. Еще один человек, который в этот момент зашел в офис, также был застрелен.

После этого преступник направился в некий частный дом, где убил еще двоих человек. Затем он угнал машину, в которой сидели женщина с ребенком — отмечается, что они не пострадали. В итоге подозреваемого на чужой машине остановил помощник шерифа. Свернув на обочину, мужчина покончил с собой.

Сообщается, что полицейские все еще выясняют мотивы преступления. При этом местные правоохранители считают, что убийства «не были случайными».

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