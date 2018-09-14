В США учительницу обвинили в совращении 14-летней школьницы

Учительницу средней школы в американском штате Техас обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Об этом сообщает New York Post.

Уитни Грандер Лейдлоу арестовали по обвинению в растлении своей 14-летней ученицы во время летних каникул. Согласно заявлениям полиции, женщина начала переписываться с ребенком, который посещал ее уроки танцев, еще во время учебы. В переписке Лейдлоу отправляла пострадавшей свои интимные фото и сообщения сексуального содержания через приложения Snapchat и Instagram.

В конце учебного года она призналась ученице, что «испытывает к ней чувства», после чего они начали видеться во внеучебное время. Сообщается, что они несколько раз вступали в сексуальную связь в машине обвиняемой.

Сообщение в правоохранительные органы поступило, когда отец девочки обнаружил переписку в телефоне дочери. Лейдлоу арестовали, однако вскоре выпустили под залог и взяли с нее обязательство не контактировать с ребенком. Ее также отстранили от работы в школе с сохранением заработной платы.

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