Раскрыт секрет отельных мини-баров

Испанская гостиничная ассоциация Hosbec провела исследование и выяснила, что около трети туристов выпивают содержимое бутылочек мини-бара, а затем наполняют их чем угодно, лишь бы не платить. Об этом сообщает News.com.au.
«Я готов поклясться, что это правда. Некоторые люди даже признались, что наполняли бутылки из мини-бара собственной мочой», — рассказал представитель Hosbec.
Также сотрудники ассоциации сообщили, что мини-бары не очень эффективный источник дохода и отели могли бы отказаться от этой услуги без финансовых потерь.
В мае медики и биологи составили список самых грязных мест отельных номеров и посоветовали, как защитить себя от микробов. Наиболее опасными с точки зрения распространения инфекций оказались ванна, насадка для душа, пульт дистанционного управления, унитаз, постель и мягкая мебель.