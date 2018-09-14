Раскрыт секрет отельных мини-баров

Испанская гостиничная ассоциация Hosbec провела исследование и выяснила, что около трети туристов выпивают содержимое бутылочек мини-бара, а затем наполняют их чем угодно, лишь бы не платить. Об этом сообщает News.com.au.

«Я готов поклясться, что это правда. Некоторые люди даже признались, что наполняли бутылки из мини-бара собственной мочой», — рассказал представитель Hosbec.

Также сотрудники ассоциации сообщили, что мини-бары не очень эффективный источник дохода и отели могли бы отказаться от этой услуги без финансовых потерь.

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