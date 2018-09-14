Найден способ избежать взрыва бутылок в багаже

Эксперты индустрии путешествий рассказали, как упаковывать бутылочки с жидкостями в чемодан, чтобы они не взорвались во время полета. Об этом сообщает News.com.au.
Для того, чтобы предотвратить неприятные последствия, достаточно лишь воспользоваться пищевой пленкой. «Все, что нужно сделать — это просто положить слой пленки под крышечку вашего шампуня», — пояснили эксперты онлайн-сервиса путешествий Smarter Travel.
Таким образом, когда на высоте 10 тысяч метров давление будет сжимать бутылки с шампунем или кондиционером, тонкий слой пластиковой пленки поможет сохранить жидкость внутри емкости.
Ранее в сентябре опытная путешественница Кэролайн Ясински дала несколько советов, которые помогут успешно собрать чемодан в поездку. Она порекомендовала брать с собой только три пары обуви, а также скручивать белье, футболки и шорты. Вдобавок Ясински посоветовала использовать компрессионные мешки для вещей.