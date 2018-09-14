200 тонн парафина загорелись и попали на видео

В финском городе Сало загорелся свечной завод. По сообщениям Yle.fi, горит 200 тонн парафина.

Сообщается, что пострадавших нет, однако 300 жителей близлежащих районов эвакуировали. Пожар начался около 5:00, в его тушении участвовало 30 пожарных отрядов. Отмечается, что пожар уничтожил пять тысяч квадратных метров производственного пространства и офисов, это половина всей территории завода.

Twitter / 360tv

Столб дыма был виден на расстоянии 20 километров. Пожар удалось локализовать, причина возгорания устанавливается. Сейчас горожанам разрешили вернуться в свои дома.

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