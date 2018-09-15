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Украинец сбросил с 13 этажа пакет со взрывчаткой перед обыском полиции

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Житель Одессы выкинул с 13 этажа хранившийся дома осколочно-фугасный снаряд — он сделал это перед тем, как сотрудники правоохранительных органов пришли к нему с обыском, сообщается на сайте национальной полиции Украины. Видеозапись опубликована на YouTube.

Как отмечают стражи порядка, 40-летний мужчина хранил и другие боеприпасы. В ходе обыска они обнаружили гранату Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и пакет с травой — предположительно, марихуаной.

Полицейские устанавливают, с какой целью одессит хранил оружие. Проводится расследование.

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