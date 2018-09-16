Жителям швейцарской деревни начнут раздавать деньги в качестве эксперимента

Режиссер Ребекка Паниан решила провести необычный эксперимент и ежемесячно выплачивать жителям швейцарской деревни Рейнау по 2,5 тысячи франков (2215 евро). Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Планируется, что в течение года жители деревни с населением в 1300 человек в предгорьях кантона Цюрих будут получать сумму безусловного базового дохода. Свое согласие на участие в эксперименте дали 848 селян.

Оговаривается, что выплаты смогут получить лишь те, кто получает меньше базового дохода. 2,5 тысячи франков составляют около 60 процентов средней зарплаты швейцарца.

Исследователи хотят этим экспериментом изучить поведение человека — стимулирует ли базовый доход к поиску работы. Деньги на осуществление социального эксперимента планируется собрать краудфандингом, уточняет РИА Новости.

В 2016 году большинство швейцарцев на референдуме проголосовало против введения в стране гарантированной ежемесячной выплаты в размере 2,5 тысячи франков. За введение выплаты высказались только 18,2 процента граждан.

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