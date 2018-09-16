Infinity насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку перед супермаркетом

Водитель внедорожника Infinity сбил насмерть 79-летнею пенсионерку на парковке супермаркета в поселке Ступино Ленинградской области. Видеозапись с камер наружного наблюдения оказалась в распоряжении «Фонтанки».

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль въезжает в припаркованную машину, которая отлетает налево. После этого Infinity сбивает пожилую женщину, наезжает на дорожный знак и врезается в витрину магазина. Мужчина, разговаривающий по телефону, успевает отбежать из-под колес автомобиля в последний момент.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» уточняют, что автомобиль пришлось поднимать домкратом, чтобы достать погибшую пенсионерку. От многочисленных травм она сразу скончалась. По информации паблика, виновником аварии стал 68-летний мужчина, который не справился с управлением. «Фонтанка» со ссылкой на беседовавшего с сотрудником ГАИ жителя поселка пишет, что в машине могло заклинить педаль газа.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил посетителей московского кафе на Новочеркасской улице после ссоры. Пострадали не менее девяти человек. 9 сентября стало известно, что виновник наезда на людей заступался за свою сестру. Все участники инцидента — граждане Киргизии.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!