Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал три главных источника коррупции в стране — это чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства. Об этом он заявил на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает агентство УНН.

«Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине», — сказал руководитель надзорного органа.

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Он также отметил, что для борьбы со взяточничеством нужно отправить в тюрьму еще две тысячи «мелкой и средней рыбы» и несколько сотен «крупной».

В августе сообщалось, что ущерб от коррупции на украинской таможне составляет около 4,8 миллиарда долларов в год (примерно 130 миллиардов гривен).

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу от Международного валютного фонда (МВФ) в миллиард долларов каждый. Для получения денег Киев должен выполнить ряд требований по ужесточению социальной политики, в частности, речь идет о принятии мер по борьбе с коррупцией, а также снижении дефицита бюджета.

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