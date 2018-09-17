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Неопытный доктор довел приболевшего пациента до ампутации руки

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Владельцу круизного судна Norwegian Breakaway придется выплатить более трех миллионов долларов бывшему сотруднику, который лишился руки по вине корабельного врача. Об этом сообщает издание Fox News.

30-летний житель Сербии Илия Лончар (Ilija Loncar) работал на Norwegian Breakaway официантом. Во время плавания у него началась тошнота и появились симптомы, напоминающие грипп. Он обратился к врачу Себастьяну Кампузано (Sebastian Campuzano), который работал на судне всего несколько месяцев и не обладал достаточным опытом.

По указанию Кампузано, медбрат сделал официанту внутривенную инъекцию прометазина — средства, применяемого для лечения аллергических заболеваний. Лончар тут же почувствовал жжение в правой руке, перешедшее в сильную боль, затем рука посинела и почернела. Через 20 часов его высадили в порте Канаверал во Флориде, а через несколько дней руку ампутировали в больнице.

Ампутация потребовалась из-за того, что лекарство было введено внутривенно, а не внутримышечно. Руку можно было спасти, если бы врач немедленно прооперировал пациента или организовал его эвакуацию на вертолете, однако он не сделал ни того, ни другого.

Судья Международного центра разрешения споров Американской арбитражной ассоциации обязал американо-бермудскую компанию Norwegian Cruise Line, которой принадлежит судно, возместить Лончару ущерб в размере 3,3 миллиона долларов, а также оплатить судебные издержки и работу юриста истца.

В 2014 году Norwegian Breakaway занял шестое место в рейтинге самых крупных круизных лайнеров мира. При длине 324 метра он способен перевозить до 3988 пассажиров.

В январе пассажир Norwegian Breakaway опубликовал в сети кадры, на котором корабль проходит сквозь мощный циклон. Он снял затопленные коридоры и людей, пытающихся не свалиться от непрекращающейся трехдневной качки.

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