Российские школьники устроили факельное шествие

В Брянске ученики школы № 18 в 10-м микрорайоне устроили факельное шествие и митинг, приуроченные к 75-й годовщине освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, передает «Брянск Today» в понедельник, 17 сентября.

В мероприятии также приняли участие родители школьников, преподаватели и местные жители. Они возложили цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны.

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Шествие произошло несколько дней назад.

17 сентября в Брянске отмечается одновременно День города и 75-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В нынешнем году, в честь двойного праздника в городе впервые проводится военный парад с участием тяжелой техники.

В мае 2016 года российские следователи изучили снимок с восьмиклассниками из Ростова-на-Дону, на котором они показывали жест, похожий на нацистское приветствие, и пришли к выводу, что ребята просто играли в «Покажи, где солнце». Однако со школьниками все равно провели воспитательные беседы с участием психолога.

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