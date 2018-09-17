Журналист взял интервью у серийного убийцы и разъярил зрителей

Ведущий британского шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) взял интервью у серийного убийцы Алехандро Энрикеза (Alejandro Henriquez), однако зрители пришли в бешенство из-за непрофессионального подхода журналиста. Об этом сообщает The Daily Star.

В 1992 году Энрикеза приговорили к 75 годам тюрьмы за убийство трех человек. Он отказывался давать интервью более 30 лет, однако британскому журналисту удалось уговорить преступника.

В ходе интервью Пирс пытался определить, действительно ли его собеседник был виновен в убийствах. Когда Энрикез ответил, что никогда не забирал человеческие жизни, журналист назвал его лжецом.

В конце встречи осужденный заявил, что интервьюер не давал ему нормально отвечать на вопросы и постоянно перебивал. С этой позицией согласились и зрители, которые оставили гневные комментарии в Twitter.

«Мне кажется, Пирс Морган должен был дать Алехандро возможность говорить. Какое это может быть интервью, если он просто перебивает его?» — написал один из разгневанных пользователей сети.

«Может быть, если бы вы позволили человеку говорить, мы могли бы получить некоторое представление. Какой смысл задавать кому-то вопрос, а затем перебивать, прежде чем тот сможет ответить?» — заявил другой зритель.

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