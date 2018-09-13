Журналист пошел на интервью с омскими фанатами и остался с разбитым носом

Журналист портала Sports.ru Александр Головин подвергся нападению фанатов хоккейного клуба «Авангард». Как он сообщил в своем Instagram-аккаунте, это произошло во время интервью с поклонниками омских спортсменов.

Головин опубликовал «историю» с селфи, где продемонстрировал кровоподтек на лице. «Наша служба и опасна, и трудна. Взял комменты у фанатов из хоккейного Омска: 1. Рука не двигается 2. Одежду порвали 3. Нос — фигня», — подписал снимок журналист.

Фото: @geniussasha

Инцидент произошел в Балашихе, где накануне состоялся матч между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Авангард». Встреча прошла в рамках чемпионата КХЛ и завершилась победой омской команды.

Александр Головин сотрудничает с изданием Sports.ru, ведет на портале блог «Удар головой». Среди наиболее популярных его материалов — интервью с выдающимися личностями из мира спорта.

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